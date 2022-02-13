Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın ikinci ayak mücadelesi iki gün süren yarışların ardından sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Belarus'tan 31 yelkenli yat ile 280 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, uzun süre körfezde uygun rüzgar için bekledi.

Koy dışında hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından bir süre antrenman turları atıldı.

Turunç Mahallesi açıklarında koy dışındaki rotada yarışan yelkenciler, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek finişe ulaştı.

6 ayaktan oluşan trofenin üçüncü ayağı, 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-0:

1. Vakkorama (Erhan Karaca), 2. Eker 40 (Ahmet Eker), 3. Lagertha (Aleksandr Prudnikov)

IRC-1:

1. Team Linea Rossa (Onur Tok), 2. Strekoza (Mikhail Mischenko), 3. Fifty Fifty (Cenk Tekkaya)

IRC-2:

1. Corendon Cheese (Güney Kaptan), 2. Wings Of İsland (Tora Kutoğlu), 3. İmagine (Zafer Öznur)

IRC-3:

1. Ada Sailor (Alp Doğuoğlu), 2. Looping (Sergey Veliehvo), 3. Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-4:

1. VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2. Boomerang (Serdar Şahin), 3. Red Lions (Hüseyin Akbulut)