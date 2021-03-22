Yaşlılar Haftası
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Yaşlılar Haftası

22.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:10
Yaşlılar Haftası

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, yaşlıların toplumun en önemli değeri olduğunu belirterek, onların tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşlıların sorunlarına çözüm bulmanın toplumun asli görevleri arasında olduğunu aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Hayatımızı sürdürdüğümüz bu bölgenin en güzel ve en özel özelliklerinden biri yaşlılarımıza hak ettikleri değerin verilmesidir. Yaşlıları, manevi değerimiz olarak yanı başımızda görmek istememiz özel bir meziyettir. Bu geleneği toplum olarak yaşatmaya devam etmeliyiz. Özellikle yeni nesillere bunun önemini aktarmamız lazım. Bugün onlara davrandığımız şekilde yarın aynı muameleye tabi tutulacağımızı unutmamalıyız. Hükümetimizin, sosyal devlet anlayışı gereği yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayan çalışmaları devam ediyor. Bizler de kendi alanımızda sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek toplumu oluşturan bütün bireylerin vatandaşlık görevi olduğu gibi bizim de görevimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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