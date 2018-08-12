Yaşlı Adam Tarlasında Ölü Bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Veli Türkan (78) çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hasköy Köyü Hamamdere mevkiindeki tarlasına çalışmaya gitmek için evinden ayrılan Türkan, akşam saatlerine kadar dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri ve köy sakinleri tarafından yapılan arama sonucunda, Türkan'ın tarlasında hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkan'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.