Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, "Hükümetin geçen yıl ekonomik büyümeyi destekleme yönünde attığı adımları, bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde açıkladığı proje bazlı teşvik paketiyle sürdürme kararı bizlere güven verdi." dedi.

Erdem, YASED-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, derneklerinin, Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımın yaklaşık yüzde 75'ini temsil ettiğini kaydetti.

Üyelerin arasında bir asrı aşan süredir faaliyetlerini sürdürenler olduğu gibi çok yakın dönemde Türkiye'ye yatırım yapmış şirketlerin de bulunduğunu ifade eden Erdem, şunları dile getirdi:

"Hepimizin ortak noktası ise ülkemizin yatırım potansiyeline ve geleceğine olan inancımız. YASED olarak yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle ülkemizin yatırım cazibesini artırma misyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimiz, yüzde 30-45 arasında değişen çok önemli paylarla, Türkiye'nin üretiminde, ihracatında, istihdamında rol oynuyor. Yatırımları, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizdeki katma değerli üretimin artmasında öncülük ediyor. Böylelikle Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlıyoruz. Türkiye 2017 yılında kaydetmiş olduğu yüzde 7,4'lük büyüme ile 2013'ten beri en hızlı yıllık büyümeye imza attı. Türkiye kaydetmiş olduğu bu büyüme oranı ile G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomiler arasında ilk sıralarda yer aldı. Bu büyümenin önemli bir ayağı da ihracat oldu."

Erdem, 2018'de yaşanması beklenen küresel gelişmelerin ihracatı destekler nitelikte olduğunu aktararak, dünya ekonomisinin büyümesinin, buna bağlı olarak küresel ticaretteki büyümenin, en büyük ihraç pazarı olan AB'deki büyümenin Türkiye ihracatı için olumlu olacağını söyledi.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Brexit sürecinin de bu büyüme üzerinde etkili olmasının kaçınılmaz olduğunu anlatan Erdem, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasında ve cari açığın sürdürülebilir seviyelerde tutulmasında uluslararası doğrudan yatırımların önemli payı bulunduğunu dile getirdi.

Erdem, uluslararası doğrudan yatırımda global yatırım miktarlarından ne kadar pay alındığı, bu konuda ülkeler arasındaki rekabette ne kadar öne çıkıldığının önemli bir kriter olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için yatırımcılar, piyasaları rekabete açık, şeffaf, dış ticaretinin serbest ve iş ve yatırım ortamının cazip olduğu ülkelerde faaliyet göstermeyi tercih etmektedir. Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artıracak yapısal reformların devam edeceği yönündeki kararlılığını koruması uluslararası yatırımcılara güven vermektedir. Türkiye'nin, kalifiye insan kaynağının artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarına önem vermesi, üretim odaklı bir ekonomi politikasının gerektirdiği kapsamlı bir istihdam stratejisi geliştirmesi, KOBİ'lerin küresel değer zincirine entegrasyonunun sağlanması, sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması, doğru yerelleştirme modelleriyle katma değerli üretimin artırılması ve ülkemizin bölgesel bir merkez olarak konumlandırılması, mevcut yatırımların verimliliğinin arttırılması, uluslararası rekabette daha da öne geçmemizi sağlayacaktır."

- Uluslararası yatırımcılar reformlardan memnun

Erdem, hükümetin geçen yıl ekonomik büyümeyi destekleme yönünde attığı adımların, bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde açıkladığı proje bazlı teşvik paketiyle sürdürme kararının kendilerine güven verdiğini vurgulayarak, "Bu vesile ile son yıllarda sayısı gözle görülür bir şekilde artan reformların, vergisel iyileştirmelerin ve süper teşvik gibi önemli desteklerin hayata geçirilmesinden dolayı uluslararası yatırımcıların duyduğu memnuniyeti ifade etmek isteriz." dedi.

Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırım akışını etkileyen en önemli konulardan biri olan "dış ticaret ve gümrükler" konusuna ilişkin görüşlerini kamu ile paylaşmalarına imkan sağlayan bu çalıştayın düzenlenmesinden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdem, "Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşma yönünde bir sıçrama yapması ve ekonomik büyüme hamlesine devam etmesi için gerekli ivmenin sağlanmasında, uluslararası doğrudan yatırımlar önemli rol oynamaktadır." diye konuştu.

Erdem, bu yatırım kararlarını etkileyen önemli unsurlardan biri olan İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, yapılacak olan mevzuat ve yönetim alanındaki değişiklikler sonucunda, Türkiye'nin şu anda bulunduğu 60. sıradan 20'li sıralara yükselmesinin hedeflendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu YOİKK çerçevesinde de odaklandığımız konulardan birisi. Bu doğrultuda, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yakın zamanda yapılan kanun değişikliğiyle tek pencere sistemine ilgili tüm kurumların entegre olması, dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortama aktarılması, Gıda ve Tarım Bakanlığı görevlileri ile gümrük memurlarının çalışma saatlerinin uyumlaştırılması gibi dış ticaret işlemlerine ilişkin çeşitli maliyetlerin düşürülmesi ve ticari faaliyet işlemlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli düzenlemeler yapıldı. Bu reformlara devam edilmesi ile ülkemizin hızla hak ettiği sıralara yükseleceğine inanıyoruz.

Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımcılar tarafından özellikle, ihracatı destekleyecek katma değerli alanlarda bir bölgesel merkez olarak konumlandırılması, ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratacaktır. Bu çerçevede gümrük rejimimizin küresel gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi dış ticaret hacmimizin gelişmesi yönünde önem arz etmektedir. Dış ticaretin dinamik bir süreç olması nedeniyle sıklıkla paydaşların bir araya gelip sorunları çözme veya süreçleri iyileştirme adına istişarede bulunması dış ticaretin geliştirilmesi açısından önemlidir."

Erdem, YASED olarak, ihracat hedeflerine kararlı bir yol haritasının izlenerek ulaşılmasının mümkün olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Bu doğrultuda tüm kamu kurumlarımız ve kamu-özel sektör paydaşlarımızla birlikte, bir çözüm platformu yaratmaya odaklanıyoruz. Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubumuzun değerli üyelerinin desteğiyle, YASED olarak bu alanda yoğun bir ajanda ile çalışmakta ve bu doğrultuda da sizlerle iş birliğimizi çok önemsemekteyiz. Bakanlığınız ile geçmiş çalıştaylarımızda derneğimizce gündeme getirilen, cezalarda zaman aşımı, royalti ödemeleri, A.TR ve menşe belgelerinin elektronik ortama alınması gibi konularımıza çözüm getirilmesinden dolayı teşekkür eder, bu iş birliklerinin daimi olmasını dileriz." şeklinde konuştu.

Ahmet Erdem, 2018 yılında da YASED üyeleri olarak Türkiye'ye daha fazla yatırım sağlayacak politikaların geliştirilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Erdem'in konuşmalarının ardından çalıştay basına kapalı olarak gerçekleştirildi.