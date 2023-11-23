Zonguldak Valisi, şiddetli yağış sonrası balıkçı barınaklarını ziyaret etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgede yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sonrası Kozlu ve Alaplı'daki balıkçı barınaklarını ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde incelemeler yaparak, balıkçılarla bir araya geldi ve onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgede yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sonrası Kozlu ve Alaplı'daki balıkçı barınaklarını ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde incelemeler yaparak, balıkçılarla bir araya geldi ve onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kozlu balıkçı barınağında yapılan incelemelerin ardından, Vali Hacıbektaşoğlu Alaplı balıkçı barınağına geçti. Burada da yetkililerden yaşanan durumla ilgili bilgi aldı. Balıkçılarla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ZONGULDAK