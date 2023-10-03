Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisindeki 25 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kızılca köyünde içinde 25 öğrencinin bulunduğu servis, sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden dolayı mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.

Botlarını çıkarıp suya giren bir jandarma personeli, öğrencileri güvenli bölgeye taşıdı.

Suların çekilmesiyle araç mahsur kaldığı yerden çekildi.