Zonguldak'ta Perseid meteor yağmuru görüntülendi

Zonguldak semalarında Perseid meteor yağmuru izleri saatte 60 ile 100 adet olarak görüldü.

Zonguldak'ta meteor yağmuru böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak semalarında Perseid meteor yağmuru görüntülendi.

14 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun olduğu, 12-13 Ağustos tarihlerinde gökyüzünde adeta görsel şölen yaşandı. Zonguldak'ta saatler 23.00'ü gösterdiğinde gökyüzünde saatte 60 ile 100 adet meteor izleri; ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı bölgelerde çok net bir şekilde görüldü.