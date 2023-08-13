Zonguldak'ta Perseid meteor yağmuru görüntülendi
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Zonguldak semalarında Perseid meteor yağmuru izleri saatte 60 ile 100 adet olarak görüldü.
Zonguldak'ta meteor yağmuru böyle görüntülendi
ZONGULDAK - Zonguldak semalarında Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
14 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun olduğu, 12-13 Ağustos tarihlerinde gökyüzünde adeta görsel şölen yaşandı. Zonguldak'ta saatler 23.00'ü gösterdiğinde gökyüzünde saatte 60 ile 100 adet meteor izleri; ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı bölgelerde çok net bir şekilde görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Yaşam