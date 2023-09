Zabıta Teşkilatı'nın 197. yıl dönümü kutlandı

Zabıta Teşkilatı'nın kuruşunun 197'nci yıl dönümü nedeniyle minik çocuklar üstlerinde; zabıta kıyafeti, ellerinde telsizlerle Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti. Minikler, Başkan Yılmaz ile birlikte telsizden anons geçerek tüm zabıtaların haftasını kutladı.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruşunun 197'nci yıl dönümü nedeniyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Zabıta Daire Başkanı Vehbi Yörük ve minik zabıtalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ve eşi Mehtap Yılmaz'ı belediye binasında ziyaret etti. Giydikleri zabıta kıyafetleri ve sevimlilikleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken minik zabıtalar, Başkan Yılmaz ile birlikte telsizden anons geçerek tüm zabıtaların haftasını kutladı.

Zabıta teşkilatımız bir köprü

Zabıta Daire Başkanı Vehbi Yörük, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirtirken Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Her geçen gün hizmet kalitesini artıran 7 gün 24 saat şehrimizin her noktasında görev alan zabıtalarımız vatandaşın güven ortamında yaşamasının teminatıdır. Çalışkan ve fedakar zabıta personelimiz, vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında köprü vazifesi görmektedir. Şartlar ne olursa olsun en verimli şekilde çalışmalarını sürdüreceklerine eminim. Kuruluş yıl dönümünüz kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR