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Yağışların etkisiyle Adıyaman'da elektrik trafosu patladı

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu şiddetli yağışların olduğu esnada alev aldı. Kıvılcımların ve patlamaların olduğu trafo, korkuya da neden oldu. Dakikalarca süren patlamalar elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi. Patlayan trafo daha sonra ilgililer tarafından bakıma alındı.