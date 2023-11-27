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Yağışların etkisiyle Adıyaman'da elektrik trafosu patladı

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Yaşam Haberleri
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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu şiddetli yağışların olduğu esnada alev aldı. Kıvılcımların ve patlamaların olduğu trafo, korkuya da neden oldu. Dakikalarca süren patlamalar elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi. Patlayan trafo daha sonra ilgililer tarafından bakıma alındı.

Yağışların etkili olduğu Adıyaman'da elektrik trafosu bomba gibi patladı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu şiddetli yağışların olduğu esnada alev aldı. Kıvılcımların ve patlamaların olduğu trafo, korkuya da neden oldu. Dakikalarca süren patlamalar elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi. Patlayan trafo daha sonra ilgililer tarafından bakıma alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman Güvenlik Hava Durumu Kaza Enerji Yaşam Haberler

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