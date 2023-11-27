Yağışların etkisiyle Adıyaman'da elektrik trafosu patladı
Son Güncelleme:
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu şiddetli yağışların olduğu esnada alev aldı. Kıvılcımların ve patlamaların olduğu trafo, korkuya da neden oldu. Dakikalarca süren patlamalar elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi. Patlayan trafo daha sonra ilgililer tarafından bakıma alındı.
Yağışların etkili olduğu Adıyaman'da elektrik trafosu bomba gibi patladı.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu şiddetli yağışların olduğu esnada alev aldı. Kıvılcımların ve patlamaların olduğu trafo, korkuya da neden oldu. Dakikalarca süren patlamalar elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi. Patlayan trafo daha sonra ilgililer tarafından bakıma alındı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam