Van'ın Gevaş ilçesinde gıda yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde gıda ürünü yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Hişet Mahallesi Kapan mevkiinde meydana geldi. Bitlis- Van kara yolu üzerinde seyrederken virajı alamayan 09 KE 365 plakalı gıda yüklü tır devrildi. Kazada tır şoförü A.İ. yaralanırken, bölgeye ise sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför A.İ., daha sonra Gevaş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kısa süreliğine kapanan kara yolu, tırın kaldırılmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. - VAN