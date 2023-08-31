Van'da Sosyal Hizmet Kampüsü Kuruluyor

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünü kuruyor. Kampüs, aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari binası, konaklama binaları, çocuk evleri ve spor komplekslerinden oluşacak.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesince, engeli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla sosyal hizmet kampüsü kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu'ndaki Galericiler Sitesi yakınında 67 bin 961 metrekarelik alan inşa edilecek kampüs, 14 bloktan oluşacak.

Kampüste, yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari ile konaklama binaları, çocuk evleri ve spor kompleksleri yer alacak.

Kimsesiz çocukların da kalabileceği eğitim yuvası olarak da hizmet verecek kampüste engelli bireyler hem sosyalleşme hem de sosyal, kültürel ve sportif imkanlardan yararlanma imkanı bulacak.