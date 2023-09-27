Van'da Mevlid Kandili Programı Düzenlendi

Tuşba Belediyesi'nden kadınlara özel mevlid programı

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi, Mevlid Kandili münasebetiyle kadınlara yönelik özel bir program düzenledi.

Tuşba Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrifleri dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili vesilesiyle kadınlara yönelik özel bir program düzenledi. Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa Tuşbalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'i anlamak adına böyle anlamlı ve güzel bir programda bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Peygamber Efendimizi, Ehlibeytini, ashabını bir kez daha selam ve salat ile yad ediyorum. Şefaatine nail olmayı diliyorum. Mevlid Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Programımıza yoğun ilgi gösteren siz değerli Tuşbalılara da çok teşekkür ediyorum" dedi

Duygu dolu anların yaşandığı programda, Tuşba Belediyesi ve Tuşba İlçe Müftülüğü'nden gelen hocalar, Mevlid-i Şerif, ilahiler ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını konu alındığı şiirler okudular ve kadınlara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını anlattılar. Programın sonunda belediye çalışanları kadınlara kandil simidi dağıttı.

(EKİP-ŞAK-Y)