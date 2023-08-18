Uşak'ta Otomobil Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.