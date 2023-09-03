Uşak'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki 42 RF 792 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarladaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobilden savrulan Yağmur Çiçek'in (21) hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Çiçek'in annesi Ayşe Çiçek (45) ve babası Celal Çiçek (52) ve kardeşleri Mücahit Çiçek (17) ile Umut Çiçek (13) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların hayatı tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK