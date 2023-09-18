Uşak'ta İki Katlı Ahşap Evde Yangın

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İslam Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.