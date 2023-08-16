Uçamayan Martı Gemlik Körfezi'nde Kurtarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde dalgıç polisler tarafından bulunan ve uçamayan martı, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde dalgıç polisler tarafından bulunan ve uçamayan martı, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Gemlik Körfezi'nde devriye görevi yapan Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, denizde uçamayan bir martı olduğunu fark etti.

Ekipler, martıyı alarak karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde martının herhangi bir problemi görülmedi.

Sualtı Grup Amirliği Şubesinde dalgıç polisler tarafından kurutulan ve gerekli bakımları yapılan martı, tekrar doğaya salındı.