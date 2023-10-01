Trabzon'da Şiddetli Yağış Sokakları Göle Çevirdi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokaklar göle, araçlar mahsur kaldı.

Sürmene'de akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur nedeniyle Çarşı Mahallesi sokağında bulunan eski polis karakolunun karşısındaki dere taştı, sanat sokağı sular altında kaldı. Yağış, yol seviyesinin altında olan bir istinat duvarını da aşarak içerisinde birçok aracın bulunduğu yere yayılarak araçları mahsur bıraktı. Aşırı yağış sonrası bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

İlçe esnaflarından Adem Çengi, "Olay beş dakikada oldu. Hiçbir önlem alamadık. Her taraftan bir anda su geldi" derken, Dursun Berber ise yağan yağmurun olduğu gibi dükkanından içeriye girdiğini ifade ederek, "Su yarıya kadar dükkanın içine girdi. Yukardan gelen su olduğu gibi buraya girdi. Yapacak bir şeyimiz yok. En son 20-30 sene önce böyle bir yağmur yağmıştı. Ama o da bu kadar yağmamıştı" diye konuştu.

İlk belirlemelere göre yağış sonrası şu an bir can kaybı olmadığı öğrenildi. - TRABZON