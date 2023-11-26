Trabzon'da Ormanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Dumandan Etkilendi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kentte etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.