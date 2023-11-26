Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Ormanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Dumandan Etkilendi

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Kentte etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Sürmene İtfaiye İtfaiye Hava Durumu Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title