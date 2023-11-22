Tosya'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kazada otomobil ile traktör çarpıştı ve otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu eski bölge trafik bölgesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F..U idaresindeki 34 CV 916 plakalı otomobil ile aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile traktörün römorku savrularak yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü F.U. hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri tarafından F.U.'ya müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU