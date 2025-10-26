Tiyatro ile Hayata Tutunan Akondroplazi Hastası Serhat Gündoğdu

İZMİR'de yaşayan 96 santimetre boyunda 27 kilo ağırlığa sahip akondroplazi (cüce) hastası Serhat Gündoğdu (39), tiyatro ile hayata tutunuyor. Günde 20 dakikadan uzun yürüyemeyen Gündoğdu, "Benim gibi akondroplazi olan arkadaşlarım çoğunlukla evde. Kendilerini eve kapatıyor, dışarı çıkmıyorlar. Ben tiyatroyla bu sorunu aştım. Benimle alay edenlerle ben de alay ediyorum" dedi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Serhat Gündoğdu'nun 3 yaşındayken göğüs kafesinde çıkıklık oluşmaya başladı. Hareketlerinde bazı kısıtlılıklar yaşayan Gündoğdu'ya bir dizi sağlık kontrolünden sonra 6 yaşında akondroplazi tanısı koyuldu. Hareketli bir çocukluk geçiren Gündoğdu'nun ergenlik döneminde yaşadığı sağlık sorunları arttı. Günlük aktivitelerinde çoğunlukla başka birinin desteğine ihtiyaç duyan 96 santimetre boyunda 27 kilo ağırlığa sahip Gündoğdu, hiçbir zaman kendini eve kapatmadı. Biri özel biri de belediyeye ait iki farklı tiyatro grubuna üye olan Gündoğdu, sahneye çıkarak sorunlarından uzaklaştı.

'YÜRÜME ZORLUĞUM HER YIL ARTIYOR'

Ailesinde başka bir akondroplazi hastasının bulunmadığını ifade eden Serhat Gündoğdu, 3 çocuklu bir ailede büyüdüğünü ve özellikle kardeşi Serdar Gündoğdu'nun kendisine her konuda yardımcı olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Çocukluğumda daha aktiftim. 3 yaşındayken göğsümde çıkıklık başladı ve hareketlerimde kısıtlılık vardı. İlk teşhis 6 yaşında kondu" dedi.

Yaklaşık 5 ay önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, devlet güvencesiyle bir ilaç almaya başladığını söyleyen Gündoğdu, "Haftada bir gün Ege Üniversitesi'ne geliyorum. Metabolizma bölümünde sıvı bir ilaç enjekte ediliyor. Bu ilaç hem bağışıklığımı arttırıyor hem de iç organlarımın büyümesini engelliyor. Tansiyon için ilaç kullanıyorum. Tekerlekli arabamla dolaşıyorum. Çünkü yürümekte zorluk çekiyorum. Her yıl bu zorluk artıyor. Uzun süredir tekerlekli arabam var. Her geçen yıl daha fazla ihtiyaç duyuyorum. Çünkü günde en fazla 20 dakika yürüyebiliyorum. Daha fazla yürürsem eklem ağrılarım başlıyor" diye konuştu.

'HAYATA TUTUNMAK İÇİN TİYATROYA GİDİYORUM'

Amatör olarak başladığı tiyatro oyunculuğuna uzun süredir devam ettiğini anlatan Serhat Gündoğdu, daha önce bir televizyon dizisinde de rol aldığını belirtip şöyle devam etti:

"Tiyatroya çok uzun süredir devam ediyorum. Sağlığım elverdiği sürece sahnelerdeyim. 7 Kasım'da bir oyunum var. Biri özel biri de Gaziemir Belediyesi'nde iki farklı tiyatro grubuna devam ediyorum. Hayata tutunmak için tiyatroya gidiyorum. Televizyonda yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde, iki sezon, 20 bölüm rol aldım. Ama bizim gibiler için bir istihdam ortamı sunulursa hem sosyalleşirim hem de gelir sağlarım. 2 yıl önce emekli oldum. O şekilde geçinmeye çalışıyorum. Dışarı çıktığımda bazı otobüs şoförleri yardım ediyor, bazıları da duyarsız oluyor. Boyum yetmediği için ATM'lerde sorun yaşıyorum. Toplu taşımada metroya binerken aracımın tekerleği boşluğa takılıyor ve birinin aracı kaldırması gerekiyor. Benim gibi akondroplazi olan arkadaşlarım çoğunlukla evde. Kendilerini eve kapatıyor, dışarı çıkmıyorlar. Ben, tiyatroyla bu sorunu aştım. Benimle alay edenle ben de alay ediyorum."

'TOPLUMDA BİR FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Ege Fark Yaratanlar Dernek Başkanı Mehmet Aksaç da dünya ortalamasına göre 40 bin doğumda bir akondroplazi hastalığının görüldüğünü dile getirdi. Akondroplazi hastalarının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Aksaç, "Derneğimiz 2019 yılında kuruldu. Akondroplazi arkadaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayan cüce sayısını bilmiyoruz. Ama İzmir'de yaşayanlar için Karşıyaka Belediyesi'nden bir kafe talebinde bulunduk. Onlar günde 5 saatten fazla çalışamazlar. Ağır işlerde bulunamazlar. Toplumda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Onlar bir markete gittiklerinde alt rafları kullanabilir, üst raftan bir şey almak isterlerse birinin desteğine ihtiyaçları var. Serhat da 39 yaşında ama giyim mağazalarının çocuk bölümlerinden giyiniyor. 31 numara ayakları var. Ama ayağına uygun bir ayakkabı bulmakta zorlanıyor. Evlenemiyorlar. Çünkü hiçbir aile gelini ya da damadının akondroplazi olmasını istemiyor. Ancak kendi aralarında evlenebiliyor. Yaşadıkları sorunların daha fazla duyurulması gerekir" dedi.