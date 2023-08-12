Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon Birimi Arçelik Fabrikası stajyerlerine takım çalışması aktivitesi düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon Birimi, Arçelik fabrikasındaki stajyerlere yönelik takım çalışması ve motivasyon aktivitesi düzenledi. Katılımcılar etkinlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon birimi tarafından Arçelik Fabrikası stajyerlerine takım çalışmalarına yönelik aktivite gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Rekreasyon Birimi çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin belediye bünyesindeki tek rekreasyon ekibi olan Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon Ekibi, Arçelik fabrikasındaki stajyerlere yönelik takım çalışması ve motivasyon aktivitesi gerçekleştirdi. Fabrikanın bahçesinde gerçekleşen aktivitede, dikkati, başarıyı, beceriyi, takım çalışmasını, görev paylaşımını, ekip duygusunu ve takım çalışmasını pekiştirecek oyunlar oynatıldı. Katılımcılar düzenlenen etkinlik dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon Ekibine teşekkürlerini iletti.