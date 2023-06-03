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Tekirdağ'da Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi

Tekirdağ'da Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi

Yaşam Haberleri

Kapaklı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu gösterisinde öğrenciler Hz. Muhammed'in hayatı, Kabe'de tavaf, minik eller büyük dualar, asker yemini gibi gösterilerini sergiledi. Gösterilerin ardından 480 öğrenciye belgeleri verildi.

Kapaklı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler Hz. Muhammed'in hayatı, Kabe'de tavaf, minik eller büyük dualar, asker yemini gibi gösterilerini sergiledi.

Gösterilerin ardından Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek tarafından kursu başarıyla tamamlayan 480 öğrenciye belgelerini verdi.

Şimşek, kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Yaşam

Hisarcık Kapaklı Yaşam Haberler

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