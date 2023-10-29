Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tekirdağ'da büyük bir coşku ile kutlandı. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve öğrencilerin katıldığı törenlerde şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı ve ödüller takdim edildi. Törenler, motor gösterileri ve geçit töreni ile sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tekirdağ'da büyük bir coşku ile kutlandı.

Kutlama programı öncesi Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilik makamında düzenlenen Tebrikat Töreni'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Sahilde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni; Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın halkı selamlaması ile başladı.

Vali Recep Soytürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. İl genelinde 'Cumhuriyet' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Soytürk, Tuğgeneral Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin müzik eşliğinde sunduğu, Kurtuluş Savaşı yıllarını ve Cumhuriyet'in İlanı sürecinde yaşananları konu alan tiyatral gösteriler vatandaşlardan ve protokol üyelerinden büyük alkış aldı. Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekiplerinin motorlarıyla yaptığı akrobatik gösteriler ve komando birliklerinin silah eşliğindeki hareketleri de kutlama programına renk kattı. Tekirdağlıların büyük ilgi gösterdiği ve coşku içinde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, okulların ve tören birliklerinin geçit töreni ile sona erdi.

"CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUMUZ DORUĞA ULAŞTI"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 29 Ekim cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve Türkiye Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Devlet erkanıyla bayramlaştığımız tebrikat töreninin ardından düzenlenen resmi geçit töreninde Cumhuriyet Bayramı coşkumuz doruğa ulaştı. Resmigeçit törenini gerçekleştiren sevgili öğrencilerimizle, değerli öğretmenlerimizle ve tören birliklerimizle gurur duyuyorum. Başta mülki idare amirlerimiz olmak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlamalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet'imiz, yaşasın istiklal kahramanlarımız, yaşasın Büyük Atatürk" dedi.