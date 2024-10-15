TBMM işçi alımı başvuruları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 275 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Farklı meslek gruplarına yapılacak olan işçi alımları, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. İşçi alımı başvuruları 14 Ekim 2024 Pazartesi günü başlayıp, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 23:59'da sona erecek.

BAŞVURU YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?

• Kebapçı

• Dönerci

• Pideci

• Cankurtaran

• Ciltçi

• Bakıcı Anne

• Çilingir

• Marangoz

• Kaynakçı

• Çamaşırhane İşçisi

• Araç Yıkama İşçisi

• Şoför

• Garson

• Bulaşıkçı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

Şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kariyer Kapısı sisteminde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• T.C. vatandaşı olmak.

• Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Kamu haklarından mahrum olmamak.

• Kasten işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

• Görev yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık problemi olmamak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

• Kamu kurumlarından görevden ya da meslekten ihraç edilmemiş olmak.

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

• Ayrıca, adayların başvuru yaptıkları kadroya uygun özel nitelikleri taşıması ve ilgili öğrenim şartlarını sağlaması gerekmektedir.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi, 18 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da TBMM'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı olarak TBMM'nin resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden izlenebilecektir.

Başvuruda bulunacak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu, TBMM'nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden erişime açık olacaktır.