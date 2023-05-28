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Tavşanlı'da gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler

Yaşam Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gelin ve damat oylarını kullandıktan sonra düğün salonuna geçti. Rabia Baş ile Süleyman Uçan çifti gelinlik ve damatlıkla önce Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden çiftlerden gelin burada oyunu kullandıktan sonra, damat da birlikte gittikleri Tavşanlı Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

Tavşanlı'da gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gelin ve damat oylarını kullandıktan sonra düğün salonuna geçti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Rabia Baş ile Süleyman Uçan çifti düğünlerinden önce oylarını kullandı.

Gelinlik ve damat elbisesiyle önce Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden çiftlerden gelin burada oyunu kullandıktan sonra, damat da birlikte gittikleri Tavşanlı Anadolu Lisesinde oyunu kullandı. Sandık başına gelen çiçeği burnunda çift, evraklarını görevli memura teslim edip sandıkta oylarını kullandılar.

Görevlilerin mutluluklar dilediği çift, verdikleri oyun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Gelin ve damat alkışlar eşliğinde oy kullandıkları salondan çıktılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yaşam

Tavşanlı Kütahya Yaşam Haberler

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