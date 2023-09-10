Taşköprü'de çıkan anız yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Erik köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Erik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tarlada anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü. - KASTAMONU