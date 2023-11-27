Sultangazi'de çatı katında yangın çıktı

İstanbul, Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, ev sahipleri tarafından gözyaşları içinde izlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL, SULTANGAZİ'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Ev sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi. Yangın anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yangın, saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Caddesi'ndeki üç katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın nedeniyle bina sakinleri, kendilerini dışarı attı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, ev sahipleri yangını gözyaşlarıyla izledi. Yakınları, ev sahiplerini teskin etmeye çalıştı. Baygınlık geçiren yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.