Şuhut'ta Okul Açılışıyla Birlikte Trafik Denetimleri Arttırıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte jandarma ve polis tarafından trafik denetimlerine ağırlık verildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde öğrencilerin güvenliği ve trafik düzeni sağlanmaya çalışıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde okulların açılması le birlikte jandarma ve polis tarafından trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik timleri tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ilçede trafik denetimleri arttırıldı. Trafik timleri tarafından ilçe genelinde eğitim öğretim sezonunun açılması ile birlikte öğrencilerin maruz kalacağı her türlü olumsuzlukları engellemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yapıldı. Yapılan uygulamalarda okul yöneticilerine ve öğrencilere gerekli uyarılar yapıldı. Yapılan denetimlerin devam edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR