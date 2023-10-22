Siirt'te 2. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'tin Tillo ilçesi Akyayla köyünde 2. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Akyayla köyünde evlerinin ikinci katında pencerede oynayan 3 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT