Sevgi Evlerinde Muharrem Ayı Aşure Etkinliği

Sevgi evinde aşure coşkusu

ERZURUM Muharrem Ayı vesilesiyle Erzurum'da bulunan sevgi evlerinde kalan çocuklarında pişirilmesi aşamasında katkıda bulundukları aşure misafirlere ikram edildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocukların hazırladığı "Aşure Günü" etkinliğinde farklı duygular bir arada yaşandı. Sevgi evlerinde kalan çocuklarında pişirilmesine katkı yaptığı aşureler yine çocuklar tarafından misafirlere dağıtıldı. Etkinlikte Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş birer konuşma yaptılar. Çocukların da konuşmalar yaptığı ve şiirler okuduğu programda ilahiler seslendirildi.