Sarıyer'de köpeğe işkence idari para cezası

Sarıyer'de aracının arka kısmında iple asılı köpeğiyle seyir halinde olan sürücüye hayvanları koruma kanununa muhalefetten 3 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

Sarıyer'de, arka kısmında iple asılı köpeğin bulunduğu aracıyla trafikte seyir halindeyken görüntülenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan "hayvana işkence" görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri araç sürücüsü İ.Z'yi Ayazağa Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, "hayvana kötü muamele ve işkence" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.