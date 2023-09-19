Sapanca'da bir gastronomi durağı: Anapa Restaurant

Anapa Restaurant'ın Şefi Doğan Anapa sahip olduğu "Yerelden Evrensele" ilkesiyle Sakarya'nın çokkültürlü mutfağını farklı tekniklerle yeniden yorumluyor. Aynı zamanda Slow Food üyesi olan Şef mevsim şartlarına göre tasarladığı menülerde Sakarya ve çevresindeki yerel malzemeleri kullanıyor.

Anapa Restaurant'ın özgünlüğü küçük üreticiyi desteklemesinde ve onlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmasına gizli; iyi, temiz ve adil malzemeler şef Doğan Anapa'nın elinde farklı eşleşmelerle, hikâyelerle neticeleniyor. Doğanın içinde butik bir otel olan Beta Home Sapanca içinde konumlanan Anapa Restaurant, cesur ve yenilikçi adımlarıyla dikkat çekiyor.

Sakarya'nın gastronomisine belirli ölçüde hareketlilik katan Anapa Restaurant aynı zamanda aylık olarak düzenlediği etkinliklerle de şehrin gastronomik cazibesini artırıyor. İstanbul'un yanı başında gizli bir cevher olan Beta Home Sapanca ve Anapa Restaurant farklı konaklama seçenekleri ve özgün mutfağıyla misafirlerini bekliyor.

Eylül Ayı Etkinliği: 23.09.2024 tarihinde "Turşunun Dilinden Anlamak: Asit, Tuz, Sabır" adlı atölyede Turşu Kraliçesi Begüm Yaramancı katılımcılara probiyotik turşular hakkında hem önemli bilgiler verecek hem de uygulamalı olarak lezzeti ve sağlığı bir araya getirmenin yollarını gösterecek. Daha fazlası için Beta Home Sapanca'nın (@betahomesapanca) Instagram adresine bakılabilir.