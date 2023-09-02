Samsun Bafra'da 19. Sünnet Şöleni düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 19. Sünnet Şöleni'nde 60 çocuk sünnet oldu. Şölen kapsamında çocuklar şehir turu attı ve Kızılırmak Sedde Parkı'nda dua edildi. Şölende konuşmalar yapıldı ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 19'uncu Sünnet Şöleni'nde 60 çocuk sünnet oldu.

İlçede sünnet çağındaki çocuklar, Bafra Belediyesince düzenlenen Sünnet Şöleni kapsamında şehir turu attı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da sünnet çocuklarıyla birlikte şehir turu yaptı.

Ardından Kızılırmak Sedde Parkı'ndaki Sünnet Şöleni'nde Kuran tilavetinin ardından dua edildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, şölende yaptığı konuşmada, sünnet olan çocukların mutlu günlerine tanık olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Bafra Belediyesi'nin çocukların mutluluğuna öncülük ettiğini belirten Kırcalı, "Çocuklarımızı tebrik ederken bu organizasyonu yapan Bafra Belediyesi'ne de teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah yine Peygamber Efendimizin sünneti olan evlilik mürüvvetlerini de görmek nasip olur." dedi.

Başkan Kılıç ise, Bafra'da sünnet şöleninin geleneksel hale geldiğini kaydetti.

Kılıç, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, Bafra bizim evimiz ve biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin her bir ferdinin huzuru ve mutluluğunu tesis etmek bizlerin görevleri." diye konuştu.

Gönül belediyeciliğinin örneklerini sunmaya gayret ettiklerini belirten Kılıç, "Sünnet, çocuklarımızın ve alilerimizin hayatlarındaki en önemli aşamalardan biri ve bu güzel ana vesile olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Sünnet olan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi yineliyor, kıymetli ailelerine mürüvvetlerini görmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıç, daha sonra Sünnet Şöleni'ne verdiği destekten ötürü Bafra Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Burhan Sağlam'a teşekkür plaketi verdi.

Şölende konuşmaların ardından Tuzla Sanat Tiyatrosunca animasyon gösterisi ve çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Şölende sünnet çocuklarına hediyeler dağıtıldı.

Bu yıl ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilen sünnet organizasyonunda 60 çocuk sünnet oldu.