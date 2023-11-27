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Samandağ'da Ahır Yangını

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ahırda çıkan samanlık yangını ahıra sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak büyümesini engelledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ahırda bulunan samanlıktan çıkan yangın ahıra sıçradı.

Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde bulunan bir ahırda, samanlık yangını çıktı. Alevler içinde kalan samanlık kül oldu. Yangın daha sonra ahıra da sıçradı. Yangını gören ahır sahibi, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ahıra sıçrayan yangını kontrol altına alarak büyümesine izin vermedi. Ahırda çıkan yangında herhangi bir havyan telef olmadı. Ahırda maddi hasara neden oldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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