Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde 9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.