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Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı

Yaşam Haberleri

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde 9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Yaşam

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