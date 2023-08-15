Perseid Meteor Yağmuru Erciyes'te böyle görüntülendi

Erciyes'te seyrine doyulmayacak görüntüler

KAYSERİ - Yılın en etkileyici perseid meteor yağmuru Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nda görüntülendi. Objektiflere seyrine doyulmayacak görüntüler yansıdı.

Gökyüzü meraklıları yılın en etkileyici olayı Perseid meteor yağmuru için Erciyes'te buluştu. Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta Erciyes A.Ş. tarafından gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturdu. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi geçtiğimiz gece en yoğun dönemine ulaşırken, Erciyes'te seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.