Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında Zekai Emiroğlu isimli bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.