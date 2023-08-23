Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında Zekai Emiroğlu isimli bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Yeşilay Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekipler evde yaptığı kontrolde, ev sahibi Zekai Emiroğlu'nun (69) hayatını kaybettiğini belirledi.
Emiroğlu'nun cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Yaşam