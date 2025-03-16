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Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı

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Ordu'da denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener balığı takıldı. Fener balığını hemen tezgaha koyan balıkçı kilosunu 500, tanesini ise 3 bin 250 liradan satıyor.

Ordu'da tekneyle denize açılan balıkçıların ağzına Karadeniz'de nadir görülen, daha çok Akdeniz ve Ege'de bulunan fener balığı takıldı.

Ordu'da Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı: Kilosu 500, Tanesi 3 Bin 250 Lira

NADİR GÖRÜLÜYOR

Balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.

Ordu'da Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı: Kilosu 500, Tanesi 3 Bin 250 Lira

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Balığın Marmara'dan Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çakır, tezgahında satışa sunduğu balığa vatandaşların ilgi gösterdiğini aktardı.

Ordu'da Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı: Kilosu 500, Tanesi 3 Bin 250 Lira

BÜTÜN HALİ 3 BİN 250 LİRA

Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını kaydetti.

Ordu'da Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı: Kilosu 500, Tanesi 3 Bin 250 Lira

Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
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