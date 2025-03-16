Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
Ordu'da denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener balığı takıldı. Fener balığını hemen tezgaha koyan balıkçı kilosunu 500, tanesini ise 3 bin 250 liradan satıyor.
Ordu'da tekneyle denize açılan balıkçıların ağzına Karadeniz'de nadir görülen, daha çok Akdeniz ve Ege'de bulunan fener balığı takıldı.
NADİR GÖRÜLÜYOR
Balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.
VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK
Balığın Marmara'dan Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çakır, tezgahında satışa sunduğu balığa vatandaşların ilgi gösterdiğini aktardı.
BÜTÜN HALİ 3 BİN 250 LİRA
Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını kaydetti.