Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Olayda, iki motosiklet çarpıştı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ovakent Mahallesi yolunda ilerleyen M.P. yönetimindeki 35 BSG 224 plakalı motosiklet aynı yönde giderken sola dönmek isteyen Y.C. yönetimindeki 35 ACH 619 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüleri ile Y.C. yönetimindeki motosiklette yolcu olarak bulunan Y.C. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam