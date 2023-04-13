Nemrut Dağı Karla Kaplandı

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı, yağan karın ardından beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam