Nazilli Belediyesi Mevlid Kandili'nde Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet akıttı

Nazilli Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla Osmanlı Çeşmesi'nden 10 bin kişilik şerbet akıttı. Çeşme, hem mimari hem de geleneksel anlamda büyük önem taşıyor.

Nazilli Belediyesi, Hazreti Peygamberimizin dünyaya teşrif günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla kentin simgeleri arasında yer alan Osmanlı Çeşmesi'nden 10 bin kişilik şerbet akıttı.

Nazilli Belediyesi, şehir meydanında yer alan ve yaklaşık 700 yıllık bir ömre sahip Osmanlı Çeşmesinden Mevlid Kandili dolayısıyla şerbet akıttı. Üst kısmında Kur'an-ı Kerim'den alıntılanan 'yaşayan her canlıyı sudan yarattık' ayeti yer alan çeşmenin hem mimari hem de geleneksel anlamda büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşlara tek tek şerbet ikram etti.

Nazillili hemşehrileri başta olmak üzere tüm İslam Aleminin Mevlid Kandili'nin kutlayan Başkan Özcan, "Bu kutlu gecenin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.v)'in şefaati ve lütfu ile aydınlanmaya, doğruluk ve erdem yolundan ayrılmamaya, sevgi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeye vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Tüm milletimizin, İslam aleminin ve siz değerli hemşerilerimin Mevlid Kandil'ini en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN