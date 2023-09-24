Muğla'da motosiklet kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ACV 133 plakalı motosikleti kullanan sürücü S.D. ile 48 AHM 842 plakalı motosikleti kullanan M.K., direksiyon hakimiyetlerini kaybederek birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle M.K. yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA