Muğla'da Akaryakıt Yüklü TIR Uyuyan Şoförün Kontrolden Çıkmasıyla Kaza Yaptı

Muğla'da Menteşe Devrant rampasında seyir halinde olan akaryakıt yüklü TIR'ın şoförü uyuyunca karayolunun ortasında çelik bariyerlere çarparak durdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan Devrant rampasında seyir halinde olan deposu tamamen akaryakıt dolu TIR sürücüsü rampo yukarı çıkarken uyuması sonrası yolun solundaki çelik bariyerlere çarparak durdu. Kaza anında sürücünün hemen uyanması nedeniyle olumsuzluk yaşanmadı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. TIR'ın arkasındaki tankın tamamen akaryakıt dolu olması nedeniyle akaryakıtın boşaltılması yerine dorse yerinden çıkarılarak başka bir TIR tarafından çekilerek taşınacak. TIR'ın çarpmanın etkisi ile sol ön bölümünde hasar oluşurken, servise götürüleceği açıklandı. - MUĞLA