Milas-Bodrum Karayolu Üzerinde Organik Ürünlerle Tanınan Şener Oruç

Türkiye'nin en yoğun karayollarının başında yer alan Milas- Bodrum karayolu üzerinde yıllardır tezgah açan Şener Oruç, organik ürünleri ve güler yüzü ile Beçin'in sembolü oldu. Yılın 12 ay tezgahının başında mevsimine göre sattığı doğal ürünlerle tanınan Oruç, ticaretin ana kuralının önce güler yüzlü olmaktan geçtiğini belirterek "Yüzü sirke satan bal da satsa tat vermez" diyerek yol üzerindeki tezgahı sayesinde binlerce dost edindiğini söyledi.

Muğla'nın güzellikleriyle ünlü Milas ilçesine bağlı, Beçin Mahallesi'nde, doğal ve organik ürünlerin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Şener Oruç, yıllardır ekmeğini karayolu kenarında kurduğu tezgahından kazandığını söyledi. Tatlı dili ve güler yüzünün yanında organik ürünleri ile tanınan Şener Oruç, doğru yapılan işin sadece ekmek değil önemli dostluklar da kazandırdığını söyledi.

Evini yol kenarındaki tezgahından kazandığı parayla geçindirdiğini belirten Oruç, "Dünyada rızık öyle bir şeydir ki, rızık ile sahibi mutlaka buluşur. Ancak bu buluşma kimine göre zor ve meşakkatli kimine göre de oldukça keyifli ve kolaydır. Kişi rızkın peşinde koşarsa rızkını yakalarmış, koşmaz ise rızık kişiyi yakalarmış. Bu nedenle ben işimi düzgün yaparak rızkımın beni bulacağına inanlardanım. Herkes gibi ben de tezgah açıyorum. Her mevsim tabiatta yetişen ne varsa en doğalını en güzelini yetiştirerek ya da tabiattan toplayarak tezgahıma getiriyorum. İnsanlar benim ayağıma geliyor. Tabi herkese güler yüzle karşılıyorum. Sattığım ürünler vesile olup hiçbir bağım olmamasına rağmen bu yolu kullanan binlerce kişi ile tanışıp dost olduk" diyerek ne olursa olsun dünyalık kaygılarla insanların doğruluktan ve dürüstlükten vazgeçmemesini tavsiye etti. - MUĞLA