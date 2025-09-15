Michelin yıldızlı şeflerin buluştuğu festival! Başkan Şahin kurulan sistemi gururla anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) Festival Park'ta açılış konuşmalarıyla başladı. 9 gün sürecek festival boyunca şehir, gastronomi ve kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir program sunacak.

21 Eylül'e kadar coşkuyla sürecek festivalde Haberler.com'dan Melis Yaşar'a açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu aslında bir festival değil. Bu bir istihdam, ihracat, bu bir yeşil ekonomi. Bu sofranın en büyük gücü. Her yıl kendimizi daha da güçlendirerek gastronominin hikayesini gastronomi ve bilim, gastronomi ve ekonomiye çevirerek bir döngüsel sistemle insanlık sofrasına dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

GASTRONOMİ EĞİTİMİNE BÜYÜK KATKI

Etkinliklerde çok sayıda atölyeye yer verildiğini, gençler için yarışmalar düzenlendiğini belirten Şahin, festivalin nasıl bir ekonomi pastasına dönüştüğünü ve bunun gastronomi eğitimine sağladığı katkıyı anlattı. Başkan Şahin, "Michelin yıldızlı şefler bizim yerel ürünlerimizle başka lezzetler ortaya çıkarıyor. Bu lezzetler büyük marketlerde ürün olarak satışa sunuluyor. Bu döngüsel sistem büyüyerek bir ekonomi pastasına dönüşüyor. Gastronomi lisesi kuruluyor, üniversitede gastronomi enstitüsü açılıyor. Çocuklarımız yetişiyor" ifadelerini kullandı.

50 FARKLI NOKTADA 400 ETKİNLİK

Öte yandan; festival kapsamında 50 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar geniş bir programla Gaziantep, 9 gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra mutfağının eşsiz lezzetlerini de konuklarıyla buluşturacak.