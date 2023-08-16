Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Zirai İlaç İçeren Su İçen Küçükbaşların Ölümü

Yaşam Haberleri

Mardin'in Artuklu ilçesinde zirai ilaç tespit edilen sudan içen 110 küçükbaş öldü. İncelemeler devam ediyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde zirai ilaç tespit edilen sudan içen 110 küçükbaş öldü.

Kırsal Kuyulu Mahallesi'nde iddiaya göre; su birikintisinden su içen küçükbaşlar, bir süre sonra düşüp, yere yığıldı. Hayvanların sahibi Ziver Akış, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. 180 hayvandan 110'unun öldüğünü belirleyen ekipler, ilk incelemede su birikintisinde zirai ilaç tespit etti. Sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Yaşam

Sudan Sağlık Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title