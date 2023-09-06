Mardin'de pizza yapılan Süryani köyü lezzet durağı haline geldi

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinden terör olayları nedeniyle Avrupa'ya göç eden Süryani asıllı Moris Dal, 43 yıl sonra geri döndüğü köyünde pizzacı dükkanı açarak lezzet durağı haline geldi.

Memleket hasretiyle yıllar sonra köylerine dönmeye karar veren Moris Dal, Üçköy köyünde pizza dükkanı açtı. Köyde taş fırında yapılan pizzalarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

43 sene sonra memleketine dönen Dal, bu köyde doğduğunu belirterek, Almanya'ya giderken 8 yaşında olduğunu, 43 sene sonra memleketlerine döndüklerini söyledi.

Bu işi Almanya'da 24 sene yaptığını ifade eden Dal, "Bu yüzden iş bize yabancı değil. Orada öğrendik buraya geldik. Buralara da canlılık verdik. Ben buradan giderken 8 yaşlarındaydım, hep o köy özlemi kalmıştı içimde. Bir gün döneceğime inanıyordum. Buraya geldiğimizde acaba ne yapabiliriz diye bir baktık ve burada bir boşluk vardı. Biz o boşluğu doldurduk" dedi.

Türkiye'nin her tarafından turistler geldiğini belirten Dal, "Güzel insanlar ile karşılıyoruz. Almanya'da bu işi 24 sene yaptım. Oradan geldi aklıma bu fikir. Binayı da sıfırdan inşa ettik. Burada elektrik, su hiçbir şey yoktu. Amcaoğlum ile birlikte yaptık burayı. Bir sene oldu, çok iyi gidiyor" diye konuştu.

Pizzaların boyutuna değinen Dal, "Türkiye ve Avrupa'da genelinde tanındık. Türkiye'de yeni bir stil yaptık. Pizzalarımız İsveç stilidir, ince ve çok büyüktür. En az 40 santim büyüklüğünde yapıyoruz. İnce olduğu için mideye de rahatsızlık vermiyor. Yiyen bir daha yiyor. Bu pizzayı denemeyen herkesi davet ediyorum buraya. Gelen bir daha geliyor" şeklinde konuştu.