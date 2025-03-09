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Mardin'de bir hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi

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Mardin'de yaşayan bir hayırsever, yerel bir marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödeme kararı aldı. Bu jest, marketin borçlarından dolayı zor durumda olan müşterileri ve market sahibi için büyük bir rahatlama oldu. Hayırseverin kimliği açıklanmazken, bu hareketiyle birçok kişinin takdirini kazandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hayırsever, mahalledeki bir marketin veresiye defterindeki 114 bin liralık borcu ödedi.

Nusaybin ilçesindeki bir markete gelen ismini açıklamak istemeyen hayırsever, mahallelinin toplam 114 bin liralık veresiyle borcunu ödedi. Market sahibi Süleyman Şeyhmus, cama yapıştırdığı yazıyla mahalleliye borcun ödendiğini duyurdu.

Mardin'de hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi

Borcunu ödemeye gelenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Şeyhmus, "Borçları hesapladık, 114 bin lira çıktı. Hayırsever vatandaş 'Bu borcu ben ödeyeceğim, sen de defteri sileceksin' dedi. Ayrıca herkesin bilmesi için bir ilan asmamı rica etti. Daha sonra borcu olup da ödemeye gelenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kimin ödediğini sordular ama kişi ismini vermek istemedi. Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bu hayır, borcu olan vatandaşları çok mutlu etti. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu örnek davranış başkalarına da ilham olur" dedi.

Mardin'de bir hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Yazıcı - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

hayrın kabul olur inşallah helal olsun senin gibiler eksik olmasın

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Allah hayırınızı kabul etsin. Ornek olabilmek güzel. Nerden buldun demesin de ekonomi ekibi. Der mi der. Iyice cılkı çıktı. Sinek kanadında yağ kalmadı artık. Sayın Cumhurbaşkanım, çıktığımız yol bitti. Bu yollarda ne yürümeye deryanınız ne de merakımız kalmadı farkındamısınız? Yalan ekonomisi oldu yönettikleri. Şu an ki market enflasyonu %32 ay bazında. Yazık günah. Şükrediyoruz halimize. Ancak 20ogram 12.5 tl ekmeği alamayacak çok kişi var. Üzgünüm.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah razı olsun her kimse ramazan da sevap işlemiş

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