Manisa'da iş makinesine çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde geri manevra yapan iş makinesine çarpan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Selendi çevre yolu sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Demirci istikametine giden Ali K.'nin kullandığı iş makinesi, bir anda geri manevra yaparken, arkadan kendi şeridinden giden 45 ED 579 plakalı otomobil iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Muhammet İ. ile yanında bulunan Kader İ. araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan araçtan itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan araç sürücüsü Muhammet İ. ve Kader İ. ambulans ile İlçe Devlet Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA