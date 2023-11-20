Malazgirt ilçesinde kar yağışı

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zorluk yaşadı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

İlçede öğleden sonra etkili olan yağmur yağışı, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından ilçe merkezi ile Adaksu, Tatargazi ve Kızılyusuf köyleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına trafikte hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, Malazgirt-Ahlat karayolunda çalışma yürütüyor. - MUŞ